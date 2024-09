In einigen Wochen werden die Stadtwerke die ersten Elektroladesäulen in Königsbach installieren. Zuvor musste der Parkplatz instandgesetzt werden.

Auf einem kleinen Parkplatz am Ortsrand von Königsbach wurden vor einigen Jahren, als die Neustadter Stadtwerke in der Ölbergstraße Leitungen erneuerten, Baumaterialien gelagert. Die Parkfläche sei vorher schon in einem schlechten Zustand gewesen, danach habe sie „wüst“ ausgesehen, sagt Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp (CDU). Jetzt wurde der Parkplatz in einer gemeinsamen Aktion der Stadtwerke, der Firma Müller Tiefbau GmbH und der Tiefbauabteilung der Stadtverwaltung neu angelegt.

Fünf Parkplätze sind auf dem mit Knochensteinen gepflasterten Gelände gegenüber dem Alimente-Spielplatz am Ende der Blütenstraße entstanden. Auf zwei der Plätze dürfen ausschließlich Elektroautos parken. An diesen Plätzen wollen die Stadtwerke demnächst Elektroladesäulen installieren. Die Mitglieder des Ortsbeirats wollen nach Angaben von Schaupp, dass auf den anderen drei Parkplätzen ausschließlich Pkw stehen dürfen.

Firma übernimmt 40 Prozent der Kosten

Wie Schaupp berichtete, war die ebene Parkfläche auch dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden, dass hier bei Regen häufig Wasser gestanden habe, das von dem dahinter liegenden abschüssigen Gelände auf den Platz geflossen war. Den Mitgliedern des Ortsbeirats und ihr sei es ein Anliegen gewesen, dass der Parkplatz hergerichtet wird.

In mehreren Gesprächen habe man sich darauf geeinigt, dass die Müller Tiefbau GmbH, die die Arbeiten in der Ölbergstraße ausgeführt hatte, und die Stadt je 40 Prozent der Kosten übernehmen und die Stadtwerke 20 Prozent. Nach Angaben von Joachim Müller, Geschäftsführer der Baufirma, hat die Herstellung der Parkfläche rund 26.500 Euro gekostet. Das Gelände wurde leicht abschüssig angelegt, so dass Regenwasser jetzt in eine Rille unterhalb des Platzes und von dort in den Gully abfließen kann.

Schaupp erinnerte daran, dass jeder Ortsteil mindestens eine Elektroladesäule bekommen soll. Bei den Gesprächen zu dem Parkplatz sei entschieden worden, dass Königsbach zwei Elektroladesäulen bekommt, die an dem Parkplatz am Dorfrand aufgestellt werden sollen. Derzeit gebe es keine Fördermittel für Ladesäulen, so dass sie komplett von den Stadtwerken bezahlt werden müssen. Die Ladesäulen seien bestellt, sollen in sechs bis acht Wochen geliefert und bis zum Jahresende aufgestellt werden. Der Parkplatz sei ein „positives Beispiel für eine sehr gute Zusammenarbeit bei einem Gemeinschaftsprojekt“, betonte Schaupp mehrfach.