Es gibt fast keinen Bereich im Leben mehr, der nicht vom Bahnstreik betroffen wäre. Die Häufigkeit der Arbeitsniederlegungen und der stillstehenden Züge nervt Menschen landauf und landab. Ganz oft wird deshalb lebhaft über den Streik und seine Sinnhaftigkeit diskutiert. In anderen Fällen hingegen muss stundenlang gegrübelt werden, wie Menschen zu ihren Zielen und Terminen kommen können. Was den wenigsten Verantwortlichen bei der Lokführergewerkschaft GDL im fernen Berlin bewusst sein dürfte. Sie bremsen auch Junggastronomen in Neustadt aus. Wer am Donnerstag durch die Zwerchgasse lief, sah nämlich vor dem erst vor etwa einem halben Jahr eröffneten Kulturcafé „Mon Général“ eine Hinweistafel. Was an sich nicht ungewöhnlich ist, aber der Inhalt ist bemerkenswert. Denn die Cafébetreiber erklären darauf: „An diesem Donnerstag und Freitag ist es uns, zu unserem Bedauern, bereits zum zweiten Mal durch den GDL-Streik bei der Deutschen Bahn, nicht möglich, das Café zu öffnen, da wir Berlin nicht verlassen können.“ Was es nicht alles gibt. Das Betreiberpaar versichert, dass es alle Gäste, die reserviert haben, noch persönlich erreichen und informieren will. Und es gibt sich zuversichtlich: Da der Streik am Freitagmittag beendet sein soll, sollen am Samstag und Sonntag wieder regulär Gäste in der Neustadter Altstadt bewirtet werden. Dem großen Wunsch der Cafébetreiber schließen wir uns daher gerne an: „Möge die Serie der Bahnstreiks bald beendet sein!“