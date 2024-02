Am Bahnhofsvorplatz kommt Bewegung in die Baustelle – und das nun auch sichtbar. Offizieller Start des Millionenprojekts zur Umgestaltung des Areals war ein symbolischer Spatenstich im November. Nachdem die vorbereitenden Arbeiten wie die Verlegung der Bushaltestellen und die Umleitung des Verkehrs abgeschlossen waren, nehmen jetzt die eigentlichen Bauarbeiten Fahrt auf. „Bisher läuft alles nach Plan“, informiert die Stadt über den aktuellen Stand. Im ersten von vier Bauabschnitten seien Arbeiten in der Bahnhofstraße sowie am nördlichen Vorplatz vorgesehen. Böse Überraschungen habe es keine gegeben, sodass die Stadt weiterhin davon ausgehe, den ersten Bauabschnitt bis Ende April abschließen zu können. Um mehr Lagerfläche für Baumaterialien zu schaffen, sei zumindest optisch eine Vergrößerung des Baufelds geplant. Hierzu soll der Bauzaun, der den Weg vom Bahnhof in Richtung Unterführung begrenzt, verlängert werden. Auch mit Blick auf das Verkehrsaufkommen rund um den Bahnhofsvorplatz zeigt sich die Stadt bisher zufrieden. Dass die Zufahrt für Autos während der Baumaßnahmen gesperrt ist, habe sich herumgesprochen. Zusätzliche Entlastung bringe der Fußgängersteg, der seit Anfang Dezember die Schillerstraße mit dem Bahnhof verbindet.