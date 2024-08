Aktuell sieht man immer wieder Menschen verdutzt vor einer Absperrung an der Baustelle am Bahnhofsvorplatz stehen. Denn ein in den vergangenen Wochen viel genutzter Weg zwischen Bahnhof und Innenstadt ist seit Mittwoch gesperrt. Dabei konnten Fußgänger von der Unterführung östlich und südlich am Saalbau vorbei über einen provisorisch angelegten Zebrastreifen auf den Bahnhofsvorplatz gelangen. Von der Stadtverwaltung heißt es auf Anfrage dazu, dass die Fahrbahn und der Gehweg im ersten Bauabschnitt zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes hergestellt wurden und nun Anschlussarbeiten zum Bau des Gehweges und des Parkstreifens südlich vom Saalbau notwendig sind. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte der nächsten Woche dauern. Bis dahin könne der Bahnhof von der Unterführung aus (und umgekehrt) nur über den östlichen Gehweg erreicht werden, teilt die Stadt mit.