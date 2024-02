Die Zeit der drei großen Platanen auf dem Bahnhofsvorplatz in Neustadt neigt sich dem Ende zu. Am Donnerstagnachmittag wurde die erste Platane gefällt. Die anderen beiden Bäume folgen noch. Die Stadt war über die Arbeiten informiert. Sie fanden auf dem Privatgelände beim Saalbau statt, wo ein Investor aus Kaiserslautern einen Hotel- und Parkhausneubau plant. Dieser hat die Fällung beauftragt. Die Weichen dafür wurden schon vor Jahren in den politischen Gremien der Stadt gestellt. Die entsprechenden Beschlüsse fasste der Stadtrat zwischen 2015 und 2019. Vergangenes Jahr gab es trotzdem noch einmal Aufregung, da Bürger eine Online-Petition zum Erhalt der Bäume gestartet hatten. Ein Erhalt der Bäume war nach Angaben der Stadt nicht möglich. Der Investor habe damals klar kommuniziert, dass er eine gewisse Fläche für sein Hotel- und Parkhausprojekt brauche. Daher sei im Rat zugestimmt worden, dass die Bäume gefällt werden können, erläuterte Baudezernent Bernhard Adams 2023 auf Anfrage. Die Stadt hatte zudem eine Verpflanzung der drei Platanen geprüft. Dies wäre jedoch zu langwierig und teuer gewesen. Im Zuge der seit einigen Wochen laufenden Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes pflanzt die Stadt 13 neue Bäume.