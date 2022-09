Am Dienstag beginnen laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung die Vorarbeiten für die Verlängerung des Bahnhofsstegs in Richtung Schillerstraße. Die Bauzeit wird voraussichtlich fünf Wochen betragen. Für die Vorbereitung der Fundamente rücken zunächst Bagger an, dann folgt das Setzen von Pfählen, und danach stehen Stahlbetonarbeiten auf dem Programm. Das Aufsetzen des Stegs erfolgt laut Stadt zu einem späteren Zeitpunkt, soll aber noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Die Kosten liegen bei über einer Million Euro. Die aktuelle Sanierung der Stützwand entlang der Schillerstraße läuft wie geplant weiter, auch der Bahnverkehr ist von den Arbeiten am Steg nicht betroffen. Durch den Steg verkürzt sich der Weg aus dem Neustadter Süden zum Hauptbahnhof um etwa 600 Meter.