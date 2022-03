Der Verwaltung ist es bisher nicht gelungen, ein Architekturbüro zu finden, das einen Entwurf für die künftige Nutzung des Lambrechter Bahnhofgebäudes erstellt. Das teilte Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss mit.

Die Stadt hatte das Gebäude 2020 zum Preis von 190.000 Euro erworben, mit dem Ziel, es an die Verbandsgemeinde weiter zu verkaufen, was die Stadt wenige Monate später auch tat. Die Stadt musste als Zwischenbesitzer agieren, da nur sie ein Vorkaufsrecht hatte. Als Nutzung für das Bahnhofsgebäude ist eine Anlaufstelle für Touristen und eventuell ein Bürgerbüro in der Diskussion. Außerdem gibt es Überlegungen, dass die Kreisverwaltung Bad Dürkheim dort eine Mobilitätszentrale eröffnet. Derzeit wird der Bahnhof als Corona-Testzentrum genutzt.