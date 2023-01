Die Stadt Neustadt will ihren Beitrag zur Verkehrswende leisten. Daher wundern sich Leser, dass die im Vorjahr am Hauptbahnhof montierten Eisenbügel, die als Fahrradständer genutzt werden konnten, seit dem Weinlesefest fehlen. Zu finden waren die Bügel direkt vor dem Haupteingang auf der Fußgängerfläche zwischen Parkplatz und Busbahnhof. Auf jeder Seite gab es sieben, acht Eisenbügel. Die Stadtverwaltung bestätigt auf Anfrage die Beobachtung der Leser. Die Bügel seien fürs Weinlesefest 2022 abmontiert worden. „Sie konnten bisher nicht wieder montiert werden, da der relativ marode Untergrund nicht mehr dazu geeignet ist, eine sichere beziehungsweise standfeste Befestigung jedes einzelnen Bügels zu gewährleisten“, erläutert die Pressestelle. Laut Tiefbauabteilung wäre eine Instandsetzung des Untergrunds „recht aufwendig“. Dies werde als „nicht verhältnismäßig“ angesehen, da im November der Umbau des Bahnhofsvorplatzes starten soll. Es soll aber Ersatz geben, kündigt die Stadt an: „Abhilfe schaffen sollen wesentlich leichter zu montierende mobile Fahrradständer, die eigentlich nur bei Veranstaltungen genutzt werden. Da diese aus einem Guss sind, können sie besser im Boden verankert werden als die bisherigen einzelnen Bügel. Diese Radständer sind im Bauhof auf Lager und werden vom Bauhof montiert.“ Und die Stadt ergänzt, dass die am Hauptbahnhof abgebauten Bügel „an anderen Stellen“ verwendet werden können.