Am Donnerstag hat der Bahnhaltepunkt Böbig mit dem Neustadter Hauptbahnhof und jenem in Mannheim gleichgezogen: Jetzt ist er komplett mit neuen Zug-Ziel-Anzeigern ausgestattet. Bei der S-Bahn-Einweihung im Jahr 2003 war der Haltepunkt zum ersten Mal damit ausgestattet worden, da von den verschiedenen Bahnsteigen Züge in unterschiedliche Richtung fahren können und am Bahnsteig 3 auch Züge enden. In den vergangenen Jahren waren die Anlagen mehrmals teilerneuert worden – die jetzige Neuausstattung folgt dem Muster der bundesweiten Haltestelleninformation.