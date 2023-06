Ein Brand am Bahndamm im Schöntal hat die Neustadter Feuerwehr am Sonntagabend auf Trab gehalten. Eine Bürgerin aus dem Kastanienweg hatte die Wehr gegen 18 Uhr alarmiert. Sie sagte, sie habe beim Blick Richtung Leibniz-Gymnasium eine Rauchentwicklung gesehen. In der Hauberallee konnten die ausgerückten Wehrleute aber keinen Brand ausfindig machen. Recherchen der Feuerwehreinsatzzentrale mit der Leitstelle in Ludwigshafen ergaben, dass der Einsatzort in Höhe des ehemaligen Palmengartens oder noch weiter Richtung Lambrecht sein muss. Schließlich konnte die Wehr die Einsatzstelle in Höhe des Nonnentals ausfindig machen. Zwischen dem Speyerbach und der Bundesstraße 39 hatte sich auf ein paar Quadratmetern der Bahndamm entzündet. Die Wehr forderte Verstärkung an und konnte mit Hilfe eines Wasserwerfers und eines Tanklöschfahrzeugs das Feuer löschen. Während des gut einstündigen Einsatzes war die B39 laut Feuerwehr halbseitig gesperrt. Ursache des Bahndammbrands war ein „Heißläufer“ an einem Güterzug, der in Richtung Ludwigshafen unterwegs war, so die Feuerwehr. Während dieses Einsatz kam noch ein zweiter Fall. Informiert wurde über eine Rauchentwicklung in Richtung Lambrecht. Ein paar Einsatzkräfte fuhren die in der Nähe liegende Stelle an und konnten gleich Entwarnung geben. Ursache war ein frisch angeheizter Saunaofen im Außenbereich eines Grundstückes.