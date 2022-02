Für die Nacht vom Freitag auf Samstag (25./26. Februar) hat der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd Arbeiten an der Bahnstrecke zwischen Neustadt und Kaiserslautern angekündigt. Das führt zu vereinzelten Zugausfällen und Schienenersatzverkehr. So halten in dieser Nacht einzelne Züge der Linie RE 6 (Kaiserslautern-Karlsruhe), sowie einzelne S-Bahnen der Linien S1 (Homburg-Osterburken), S2 (Kaiserslautern-Mosbach), S 3 (Germersheim-Karlsruhe) und S 44 (Ludwigshafen-BASF) nicht in Weidenthal. Zwischen Weidenthal und Neidenfels verkehren Ersatzbusse.

Einzelne Züge der Linie RE 6 und einzelne S-Bahnen der Linie S 2 fallen ab Freitag, 25. Februar, bis Freitag, 18. März, zwischen den Hauptbahnhöfen in Kaiserslautern und Neustadt aus und werden größtenteils durch Busse ersetzt. Der RE 4126 (Ankunft 23.30 Uhr in Mannheim) hält zusätzlich in Frankenstein, Weidenthal und Neidenfels. Bei weiteren Zügen ist in dieser Zeit mit späteren Fahrzeiten zu rechnen. Der Zweckverband teilt mit, dass in den Bussen kein Fahrradtransport möglich ist. Die geänderten Fahrpläne sind im Internet (bauinfos.deutschebahn.com) abrufbar und an den Stationen angebracht.