Das Neustadter Stadionbad ist am Mittwoch mit zahlreichen Gästen (unser Bild) in die Freibad-Saison gestartet. Bei bestem Wetter zog es auch an Fronleichnam noch viele Schwimmer ins Schöntal. Erst ab dem frühen Nachmittag, als Gewitter aufzogen, wurde es ruhiger. Allerdings gab es am Stadionbad an beiden Tagen lange Schlangen an der Kasse: Wegen einer neuen Computer-Software mussten fast alle Daten per Hand eingegeben werden, auch jene der Stammkunden. Dass die Freibäder öffnen dürfen, hatte das Land erst am Dienstag bekanntgegeben. Seit Fronleichnam offen ist auch schon das Mußbacher Freibad. Hambach will am 12. Juni nachziehen, Duttweiler am ersten Juli-Wochenende.