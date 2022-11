Im wahrsten Sinne schief gegangen ist der laut Polizeibericht „unbefugte Gebrauch“ eines Baggers in Meckenheim. Unbekannte hatten in der Nacht zum Samstag in Meckenheim einen Bagger in Bewegung gesetzt. Nach Angaben der Polizei teilte ein Anwohner der Ruppertsberger Straße am frühen Samstagmorgen mit, dass ein Bagger, der auf der Baustelle an der Kreisstraße 10 in Meckenheim abgestellt war, nun quer auf der Fahrbahn steht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug vom ursprünglichen Abstellort wegbewegt. Wie der Bagger in Betrieb gesetzt wurde, wird derzeit ermittelt. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Wahrnehmungen an der Baustelle der Kreisstraße 10 in Meckenheim gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter 06324 933-0 oder pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.