Sechs Spieler der BSG Neustadt sind für die deutschen Altersklassenmeisterschaften am Wochenende in Solingen qualifiziert. Spannend wird es bereits vor dem ersten Aufschlag.

Heidrun Reffert, Badminton-Spielerin der BSG Neustadt, tritt bei den deutschen Altersklassenmeisterschaften in der Altersklasse „O 50“ in allen drei Wettbewerben an: Nach der Einzelrunde spielt die