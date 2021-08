Das war kein gelungener Saisoneinstieg für Oberligist BSG Neustadt. Die Heimspiele in der Turnhalle des Schulzentrums Böbig entfielen in Absprache mit der Stadtverwaltung. Die Gegner Mainz und Andernach wären aus Corona-Risikogebieten angereist.

Badminton-Oberligist BSG Neustadt hätte zum Saisonauftakt zwei Heimspiele gehabt: gegen den TV Mainz-Zahlbach sowie gegen den TB Andernach II. Beide Vereine sind in Corona-Risikogebieten zu Hause.

War bereits am Donnerstag die Samstagsbegegnung gegen den TV Mainz-Zahlbach 1862 abgesagt worden, folgte am Freitagnachmittag nach den aktuellen Fallzahlen auch die Stornierung der Sonntagspartie gegen Andernach II. Die Entscheidung, gegen Andernach nicht anzutreten, fällte das Team um Kapitän Mark Kieser und Sportwart Hans-Jürgen Felsner aufgrund der Argumentation der Stadtverwaltung, die der Badmintonverein für die Absage gegen Mainz erhalten hatte.

Eine Einzelfallentscheidung

Die Stadtverwaltung hatte bereits am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt: „Der Verein hatte uns mitgeteilt, dass er wegen der Partie gegen Mainz besorgt sei, ob er bei einem Gegner aus einem Corona-Hotspot die Hygienevorschriften der Stadt einhalten könne. Daraufhin hat die Stadt in Übereinkunft mit dem Verein die Halle nicht zur Verfügung gestellt. Damit wurde zum Schutz aller Beteiligten gehandelt.“ Bei dieser Entscheidung handele es sich um eine Einzelfallentscheidung, die nicht pauschal auf andere Vereine oder deren Spiele übertragen werden könne, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Solange es keine generelle Regelung vom Land gebe, komme es immer auf die Sportart und den Ort der Begegnung an, ob Halle oder Sportplatz im Freien, betont Neustadts Pressesprecherin Aline-Kristin-Großstück.

Mannschaftsführer Mark Kieser begrüßt die Entscheidung. Nicht zufrieden ist er allerdings mit der Haltung des Verbandes. Die verantwortlichen Rundenleiter der Oberliga Südwest hätten noch am Freitag angeboten, das Heimrecht zu tauschen, sodass Neustadt stattdessen am Wochenende nach Mainz gereist wäre. Für Kieser ein absurder Vorschlag. „Wir fahren doch nicht in ein Risikogebiet. Wir sind alle Arbeitnehmer, wir bekämen Ärger mit dem Chef. Im Team sind zum Beispiel zwei Polizisten und eine Lehrerin. Das funktioniert doch nicht.“ Auf diese Argumentation habe der Verband den Vorschlag gemacht, man solle mit Ersatzspielern antreten. Auch dies ist für Kieser keine Lösung: „Wo sollen die Spieler herkommen? Das gibt doch eine Wettbewerbsverzerrung. Wie sieht es denn an den nächsten Spieltagen aus? Sollen wir immer mit Ersatz spielen?“, fragt er. Überhaupt findet er es merkwürdig, dass Mainz zwar eine Oberligabegegnung in der Mainzer Halle austragen könne, aber momentan dort gar nicht trainieren dürfe.

Merkwürdige Vorgehensweise des Verbands

Überhaupt findet er es merkwürdig, dass Mainz zwar eine Oberligabegegnung in der Mainzer Halle austragen könne, aber momentan dort gar nicht trainieren dürfe. Für einen Nachholtermin der beiden jetzt abgesagten Spiele sieht Kieser im Moment keine Lücke im Terminkalender. Für das Neustadter Team könne das Fehlen der beiden Begegnungen jetzt zu einem Problem werden. Zweimal nicht angetreten bedeute laut den Regularien den Abstieg, betont Kieser. Er sagt: „Wir kritisieren, dass der Verband überhaupt keine Corona-Regelung getroffen hat. Da lief es beim Tennisverband anders, da wurde bei der Freiluft-Medenrunde flexibel reagiert.“

Laut Kieser hat der Verband am Freitag festgestellt, dass der Neustadter Verein der einzige im Oberliga-Gebiet sei, der die Halle nicht nutzen dürfe. Doch Kieser sieht die Sache entspannt. „Die Corona-Lage wird sich noch weiter zuspitzen, auch andere Clubs werden Probleme bekommen. Letztlich wird der Verband nicht umhin kommen, dass diese Saison nicht gewertet wird.“ Die Sorge um die Gesundheit und die Arbeitsplatzsituation wiege schwerer als das Hobby. Daher sagt Kieser: „Wir stehen voll hinter der Entscheidung der Neustadter Verwaltung.“