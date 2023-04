Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch das Training der Badminton-Teams der BSG Neustadt hat fast ein Jahr lang auf Eis gelegen. Wegen der Corona-Verordnungen war kein Hallentraining möglich. Die Saison im Herbst 2020 ist zwar gestartet, doch bereits im November des Vorjahres wieder gestoppt und nicht gewertet worden. So verlief der Start in die Oberliga-Saison für die BSG-Mannschaft holprig.

Im Auswärtsmatch beim 1. BSW Hütschenhausen gab es vor einer Woche eine 3:5-Niederlage. Am Samstag, 18 Uhr, erwartet das Oberligateam in der Böbig-Sporthalle Tabellenführer Mainz. Am