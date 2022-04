Der Treppenaufgang beim Weidenthaler Badeweiher, der zu den Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen sowie zu einer Wohnung der Gemeinde führt, sei so marode, dass er erneuert werden müsse, teilte die Beigeordnete Marietta Schulz (CDU) dem Gemeinderat am Mittwoch mit. „Das ist schon einiges an Geld, so dicke haben wir es nicht“, kommentierte SPD-Fraktionsvorsitzender Rüdiger Wiedemann die zu erwartenden Kosten von rund 22.000 Euro. Er wollte wissen, ob die Arbeiten absolut notwendig seien oder ob man sie nicht noch einige Zeit hinausschieben könne. Schulz erläuterte, dass die Stufen bröckeln, die Platten nicht mehr im Lot sind, eine Stufe höher als die anderen sei. Das alles sei gefährlich. CDU-Fraktionsvorsitzender Volker Kaul erinnerte daran, dass die Gemeinde eine Verkehrssicherungspflicht habe. Schulz berichtete, dass das benötigte Pflaster zum „günstigen Preis“ von knapp 1000 Euro gekauft wurde. Die Arbeiten vergaben die Ratsmitgliedern zum Preis von rund 21.000 Euro an die Firma Baumgarten aus Enkenbach-Alsenborn. Auf Anfrage von FWG-Fraktionssprecher Matthias Dohn sagte Schulz, es sei vorgesehen, die Arbeiten vor Beginn der Badesaison zu erledigen. Während der Badesaison seien die Arbeiten nicht möglich.