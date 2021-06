Der Badeweiher in Weidenthal startet am kommenden Wochenende in die Saison. Nach Abschluss aller Vorbereitungsarbeiten beginnt der Badebetrieb am Samstag, 19. Juni, wie die Beigeordnete Marietta Schulz mitteilt. Badezeit ist täglich von 12.30 bis 18.30 Uhr. Im vergangenen Jahr war der Weiher fast ausschließlich am Wochenende geöffnet. Die Minigolfanlage ist dieses Jahr auch wieder bespielbar. Im Badeweiherkiosk können sich die Gäste täglich ab 12.30 Uhr mit Getränken und Snacks versorgen. Am ersten Öffnungswochenende erwartet die kleinen Badegäste eine spielerische Überraschung, heißt es weiter in der Mitteilung.