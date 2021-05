Die Gemeinde Weidenthal steht in Sachen Badeweiher in den Startlöchern. Im Kinderbecken sei ein rutschfester Belag aufgebracht worden, und im Kiosk werde derzeit die Elektrik erneuert, sagte auf Anfrage Ortsbürgermeister Ralf Kretner (CDU). Was den Betrieb unter Corona-Bedingungen angehe, so werde man wieder das Konzept aus dem vergangenen Jahr umsetzen. Kretner geht davon aus, dass die Anlage bis zum 2. Juni startklar ist. Ob es dann auch sinnvoll sei zu öffnen, hänge vom Wetter ab.