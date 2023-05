Der Badebetrieb am Weidenthaler Weiher startet nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten am Freitag, 26. Mai, teilt die zuständige Beigeordnete Mariette Schulz mit. Besucher können sich dann täglich von 13 bis 19 Uhr in dem Naturweiher abkühlen oder auf der Liegewiese sonnen. Die Saison endet am 27. August. Die Schwimmanlage verfügt über ein separates Kinderbecken, einen Nichtschwimmerbereich und ein Schwimmerbecken mit sicherem Ein- und Ausstieg. Der tiefste Punkt liegt bei 3,4 Metern. Die Minigolfanlage öffnet ebenfalls ihre Pforten. Getränke und Essen gibt am Kiosk des Naturbadeweihers. Die Gemeinde gibt wieder die Neubürgersaisonkarte aus, informiert Schulz. Diese erhalten alle neuen Einwohner, die seit dem 1. August 2022 in Weidenthal ihren Wohnsitz haben. Mit dieser Karte können sie den Badeweiher die gesamte Saison kostenlos besuchen. Neubürger können die Karte während der Sprechstundenzeiten im Rathaus erhalten, montags von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr.