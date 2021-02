Was sich bereits im Dezember angedeutet hat, ist jetzt definitiv: Das Maikammerer Schwimmbad bleibt in diesem Sommer geschlossen. Dafür gibt es zwei Gründe, wie Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach (CDU) im Rat erklärte: die Sanierungsarbeiten und die Pandemie. Das Bad unter diesen Bedingungen zu öffnen, sei ein zu großes Risiko. Die Bauarbeiten werden nach Angaben Flachs voraussichtlich nicht vor Ende August abgeschlossen. Die Verwaltung hatte deshalb bereits im vergangenen Jahr vorgeschlagen, keinen Badebetrieb zu planen. In der Verbandsgemeinderatssitzung im Dezember hatte die SPD jedoch gefordert, die endgültige Entscheidung zu vertagen.