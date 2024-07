Die Feuerwehr hat am Montag verhindert, dass der Mußbach das Mußbacher Schwimmbad flutet. Laut Feuerwehr informierten kurz nach 21 Uhr Mitglieder des Förderverein des Bads die Einsatzkräfte, die am weißen Haus eine Verstopfung des Bachs feststellten. Das zurückgedrückte Wasser drohte, in die Becken des Schwimmbads zu laufen. Pumpen wurden aufgestellt. Der alarmierte Bereitschaftsdienst des Eigenbetriebs Stadtentsorgung (ESN) versuchte per Spülwagen den Kanal freizubekommen, was aber an einem technischen Defekt scheiterte. Letztlich wurde der Mußbach über ein Wehr ins Mußbächel umgeleitet. Eine Pumpe steht weiter einsatzbereit vor Ort. Der ESN veranlasst eine Kamerafahrt durch den Kanal, um die Ursache des Rückstaus – eventuell eine eingewachsene Baumwurzel oder eingeflossener Grasschnitt – zu finden.