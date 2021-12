Der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim bietet im Januar digital und in Präsenz eine Schulung für Babysitter an. Beim Online-Termin am Samstag, 8. Januar, 9 bis 13 Uhr, informieren zwei Fachkräfte über die Entwicklung eines Kindes und rechtliche Hintergründe. Der praktische Teil zur Babypflege ist am Mittwoch, 12. Januar, um 18 Uhr in der Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 1, es gelten die Corona-Regeln. Anmelden kann sich bis 5. Januar jeder ab einem Alter von 14 Jahren, die Gebühr beträgt 20 Euro: bsv@kinderschutzbund-nw-duew.de