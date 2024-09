Der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim bietet am Freitag, 22. November, von 17.30 bis 20 Uhr und am Samstag, 23. November, von 9.30 bis 14 Uhr in der Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße 1 eine Schulung für Babysitter ab 14 Jahren an. Der Kurs bietet viele Informationen zur Babypflege, der Entwicklung des Kindes und zu rechtlichen Hintergründen. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, am Samstag, 26. Oktober, von 8.30 bis 16.15 Uhr einen „Erste-Hilfe-am Kind“-Kurs beim DRK Neustadt zu absolvieren. Die Kursgebühr beträgt ebenfalls 20 Euro. Weiter Informationen und Anmeldung unter Telefon 06321-80055.