Wegen plötzlich angesetzter Gleisarbeiten zwischen Hochspeyer und Neidenfels muss der Landesbetrieb Mobilität umplanen.

Die in der Woche nach Ostern vorgesehene Vollsperrung der B39 zwischen Neidenfels und Frankeneck wurde auf die Zeit vom 19. bis 22. Mai verschoben. Darüber hat am Freitag der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer informiert.

Wie die Pressestelle der Deutschen Bahn in Frankfurt auf Anfrage bestätigte und der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr in Kaiserslautern kurz darauf auch mitteilte, wird vom 19. bis 25. April an den Gleisen zwischen Hochspeyer und Neidenfels gearbeitet. Deshalb gibt es einen Schienenersatzverkehr, also Busse. Für diese muss aber die Straße offen sein, weil eine Umleitung nicht möglich ist.

LBM selbst überrascht

Wie der LBM auf Nachfrage darlegte, war die B39-Vollsperrung bereits Mitte 2021 mit allen beteiligten Stellen, darunter die DB Netz AG, abgestimmt worden. Von der aktuellen Entwicklung sei auch der LBM überrascht gewesen. In Abstimmung mit dem Zweckverband und einigem Aufwand habe die Straßensperrung aber verschoben werden können. „Unser aller Ziel war natürlich, den Schienenersatzverkehr, der bei einer Vollsperrung der B39 nicht möglich gewesen wäre, aufrechtzuerhalten“, so der LBM.

Dass die Straße gesperrt werden muss, hängt mit den seit August 2021 laufenden Arbeiten für den Lückenschluss des Rad- und Gehwegs entlang der B 39 im Bereich Weidenthal-Frankenstein und Neidenfels–Frankeneck zusammen, die laut LBM kurz vor dem Abschluss stehen. Mit dem Verschieben der Endarbeiten zwischen Neidenfels und Frankeneck wird das voraussichtlich bis Pfingsten sein. Insgesamt werden rund 2,2 Millionen Euro in das Projekt investiert.