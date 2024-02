Dass rund um die Baustelle der Creos Deutschland GmbH, die ihr Gashochdrucknetz umstrukturiert, auf der B39 in der Nähe der Anschlussstelle Neustadt-Süd wegen einer Baustellenzufahrt eine Tempo-30-Zone eingerichtet worden war, hat etliche RHEINPFALZ-Leser geärgert. Gernot Kercher hat mit seiner Anfrage, warum die Geschwindigkeitsbegrenzung auch außerhalb der Arbeitszeiten der Bauarbeiten gilt, für Bewegung in der Sache besorgt. Nach der entsprechenden RHEINPFALZ-Berichterstattung Anfang der Woche hat sich die Stadtverwaltung noch einmal mit dem Thema befasst. Am Donnerstagabend informierte Pressesprecher Tobias Grauheding: „Nach Ortsbegehungen sowie Abstimmungen zwischen Stadtverwaltung, Landesbetrieb Mobilität sowie dem Bauunternehmen, das die Baustellenabsicherung beantragt hatte, kann die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h aufgehoben werden.“ Das Baufeld rund um die Feldwege an der B 39 nahe der Anschlussstelle Neustadt-Süd bleibe weiterhin voll abgesperrt. „Als Höchstgeschwindigkeit des durchfahrenden Verkehrs auf der B39 sind 70 km/h angemessen. Das Unternehmen arbeitet beidseits der B 39 in den Weinbergen. Es wird die Geschwindigkeitsreduzierung wieder aufheben“, so Grauheding. Ihm zufolge gilt die neue Regelung ab sofort. Allerdings müsse Creos noch eine Firma mit dem Abbau der aufgestellten 30er-Schilder beauftragen. Anfang der Woche war Tempo 30 mit dem Gefahrenpunkt an der Baustellenzufahrt begründet worden.