Weidenthal/Neidenfels. Eine Winterpause hat die Bauarbeiten am Fahrradweg zwischen Neustadt und Frankenstein vorerst unterbrochen. „Aktuell befindet sich die Firma in Betriebsferien und wird bei entsprechender Witterung am Montag, 10. Januar, weiterarbeiten“, teilt Georg Delb, Fachgruppenleiter Bau beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer, mit.

Die Witterung hat in den vergangenen Wochen die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. „Die Arbeiten im Abschnitt Weidenthal sind bis auf Restarbeiten weitgehend abgeschlossen“, erläutert Delb. Im Abschnitt Neidenfels müssten noch Leitungen verlegt werden. Auch der Rad- und Gehweg ab der Einfahrt Garntec bis zum Bauende müsse noch asphaltiert werden. Im Zuge des Ausbaues erfolgt zeitgleich die Verlegung des Breitbandkabels zum Anschluss von Neidenfels. „Die erforderlichen Asphaltarbeiten werden unter Vollsperrung voraussichtlich in den Osterferien ausgeführt“, erklärt Delb. Geplantes Bauende werde nach heutigem Stand bei entsprechender Witterung wie geplant im April 2022 sein. Während der Bauarbeiten war unter anderem die Ortsdurchfahrt Weidenthal gesperrt worden.

Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium hatte im März 2021 den neuen Radverkehrs-Entwicklungsplan 2030 Rheinland-Pfalz ausgearbeitet. „Das Ziel ist, den Anteil des Radverkehrs am Verkehrsmix von heute acht auf 15 Prozent zu steigern“, hatte der damalige rheinland-pfälzische Verkehrsminister Dr. Volker Wissing erklärt.