Nach wie vor müssen Radfahrer und Fußgänger an der B39 zwischen Lambrecht und Neustadt wegen einer Sperrung vom Radweg auf die Straße wechseln. Gernot Kuhn, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambrecht, will sich nun beim zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) dafür einsetzen, dass der gesperrte Wegebereich verkleinert wird, wie er in der jüngsten Ratssitzung mitteilte. Seiner Meinung nach sei das möglich. Viele Bürger hätten sich bei der Verbandsgemeindeverwaltung beschwert.

Der LBM hat etwa in Höhe des ehemaligen Kraftwerks der früheren Papierfabrik Knoeckel & Schmidt ein Teilstück des Radwegs gesperrt, sodass Fußgänger und Radfahrer auf die stark befahrene Bundesstraße ausweichen müssen. Ursache ist, dass eine Holzbrücke an dieser Stelle laut Landesbetrieb gravierende Mängel aufweist. Das Bauwerk solle so schnell wie möglich zumindest provisorisch stabilisiert werden, hatte der LBM vor einer Woche angekündigt.