In Zusammenhang mit der B39-Kreiselbaustelle hat sich jüngst eine RHEINPFALZ-Leserin gemeldet und die „mangelhafte Beschilderung“ der Umleitungsstrecke kritisiert.

Sie sei vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer vorgegeben Weg einmal abgefahren. Dabei habe sie festgestellt, dass auf der Höhe des Hornbach-Kreisels an der B 39 nicht alle Zielorte durchgestrichen seien, was bei manchen Autofahrern Verwirrung auslöse. „Dann kommt es zum Teil zu chaotischen Wendemanövern“, berichtet die Dame. Auch an anderen Stellen sei nicht immer klar, welchen Weg Autofahrer nehmen müssen, um beispielsweise in Richtung Ludwigshafen oder Speyer zu kommen.

Der LBM teilt auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass sie die Beschilderung überprüfen und bei Bedarf nachbessern werde.