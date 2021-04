Eine 57-Jährige muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Laut Polizei fuhr die Frau am Montag gegen 11.50 Uhr in Schlangenlinien auf der B39 zwischen Neustadt und Lambrecht. Mehrfach geriet die Frau mit ihrem Wagen sogar in den Gegenverkehr, berichtete eine Zeugin der Polizei. Dank der Hinweise der Zeugin entdeckte die Polizei das gesuchte Auto auf einem Supermarktplatz. Die 57-Jährige sagte, dass sie Medikamente genommen habe und ihr danach schwindlig geworden sei. Sei habe die Fahrt daher abgebrochen. Dies sei zwar gut gewesen, teilt die Polizei mit. Dennoch kommt auf die Frau ein Strafverfahren zu: Sie hätte nämlich laut Beipackzettel die Fahrt gar nicht erst antreten dürfen.