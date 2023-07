Im wahrsten Sinne des Wortes ein Rad ab hatte ein Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der B39. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 16.30 Uhr in Richtung Lambrecht, als sich an seinem Auto der linke, vordere Reifen löste und „sich verselbstständigte“. Laut Polizei wurde durch den davonrollenden Reifen niemand gefährdet. Allerdings stand der betroffene Wagen nun nicht mehr fahrbereit mitten auf der B39. Polizisten mussten den Verkehr bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes regeln. Da das alles während des Berufsverkehrs passiert war, kam es zu erheblichen Staus, so die Polizei.