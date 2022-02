Glück im Unglück hatten die drei Insassen eines Mitsubishi Colt, der am Sonntagmorgen auf der B39 kurz nach der Durchfahrt der Wirtschaftswegbrücke in Geinsheim aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und im Graben der Gegenfahrbahn auf dem Dach. Die drei Personen konnten laut Feuerwehr das Auto verlassen und zogen sich keine Verletzungen zu. Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle ab. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Bei zwei weiteren Unfällen gab es zwei Leichtverletzte. Am Samstag erwischte es einen 28-jährigen Motorradfahrer, der an der Kreuzung Pfalzgrafenstraße/Waldstraße von einem 75 Jahren alten Autofahrer, der abbiegen wollte, übersehen wurde. Ähnlich verlief ein Unfall am Freitagmorgen an der Kreuzung Speyerdorfer Straße/Dr.-Semmelweis-Straße: Dort übersah eine 29-jährige Autofahrerin beim Abbiegen einen 26 Jahre alten Fahrradfahrer.