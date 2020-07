Unbekannte haben am Sonntag gegen 19.50 Uhr einen Gegenstand von einer Brücke in Neustadt geworfen und das Auto einer 24-Jährigen getroffen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Windschutzscheibe des Wagens beschädigt. Die Frau war auf der B38 von der Autobahnabfahrt Neustadt-Nord kommend in Richtung Neustadt unterwegs. Die Täter standen auf der Eisenbahnbrücke, die sich zwischen zwei Kreiseln befindet. Als die 24-Jährige unter der Brücke hindurch fuhr, fiel der Gegenstand auf die Frontscheibe des Autos. Nach Angaben der Polizei soll es sich um einen Stein gehandelt haben. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeigen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt.presse@polizei.rlp.de zu melden.