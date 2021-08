In den vergangenen Tagen ist es phasenweise zu Staus an der B 39/L 529 an der Aumühle gekommen. Auf Anfrage teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit, dass das erhöhte Verkehrsaufkommen mit der Sperrung der B 272 zusammenhängt. „Von früheren Sperrungen der B 272 wissen wir, dass in solchen Fällen die B 39 als Ausweichroute stark genutzt wird“, erklärt Martin Schafft, LBM-Dienststellenleiter in Speyer. Es sei auch anzunehmen, dass es durch die Sommerferien und die corona-bedingte Tendenz, im näheren Umkreis Urlaub zu machen, zu einem verstärkten Besucherandrang des Holiday-Parkes kommen könnte. Einen Handlungsbedarf für einen Umbau der Kreuzung sieht der LBM laut Schafft nicht.