Ein verletzter Motorradfahrer und 15.000 Euro Sachschaden sind laut Polizeibericht die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr auf der Bundesstraße 271 bei Ruppertsberg. Ein 53-Jähriger wollte an der Anschlussstelle Ruppertsberg/Meckenheim nach links in Richtung Autobahn abbiegen, als er den von links kommenden Motorradfahrer übersah und ihm die Vorfahrt nahm. Dieser kollidierte mit dem Auto des 53-Jährigen und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ob der Mann mit seinem Motorrad möglicherweise zu schnell unterwegs war, ist laut Polizei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die B271 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen für etwa anderthalb Stunden gesperrt.