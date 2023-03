[Aktualisiert 11.35 Uhr] Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Mann uns Leben gekommen ist, hat sich laut der Neustadter Feuerwehr am Donnerstagmorgen an der Kreuzung B39 und K6 ereignet. Dabei kollidierte ein Kombi mit vier Insassen mit einem anderen Fahrzeug, in dem ein Mann saß. Dieser wurde durch den Aufprall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Trotz aller Anstrengungen von Notärzten und Rettungssanitätern verstarb er noch am Unfallort. Die Feuerwehr betreute die Insassen des anderen Fahrzeugs, darunter drei Kinder. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Aktuell ist die Straße auf Höhe der Aumühle und bei Geinsheim wegen Reinigungs- und Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt.