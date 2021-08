Weidenthal/Neidenfels. Am Montag, 16. August, beginnen die Arbeiten für den Lückenschluss des Rad- und Gehwegs entlang der B 39 durch das Lambrechter Tal im Bereich Weidenthal – Eisenkehl. Darüber informierte der Landesbetrieb Mobilität (LBM).

Insgesamt sind in den kommenden Monaten zwei Bauabschnitte geplant. Der erste Abschnitt betrifft den Bereich Weidenthal-Eisenkehl, im zweiten Abschnitt wird zwischen Neidenfels und Frankeneck gearbeitet.

Für den ersten Bauabschnitt wird der Verkehr auf der B 39 im Bereich Eisenkehlstraße in Richtung Frankenstein bis zum Beginn der Herbstferien am 11. Oktober halbseitig über eine Ampelanlage geregelt. In den Herbstferien wird der Bereich bis zum 22. Oktober für Asphaltarbeiten voll gesperrt. Über die Umleitung will der LBM noch informieren.

Kombinierter Rad- und Gehweg

Die Baukosten der gesamten Straßenbaumaßnahme beziffert der LBM mit rund 2,2 Millionen Euro. Wenn die beiden Abschnitte fertiggestellt sind, fehlt für einen durchgehenden Radweg von Neustadt nach Kaiserslautern, an dem seit vielen Jahren gearbeitet wird, nur noch ein Teilstück zwischen Neidenfels und Weidenthal. Durch Weidenthal führt bereits ein Radweg. Er endet derzeit unmittelbar hinter dem westlichen Ortseingang.

Nach früheren Angaben des Landesbetriebs entsteht ein kombinierter Rad- und Gehweg mit einer Breite von etwa 2,50 Metern. Das Stück bei Weidenthal-Eisenkehl hat eine Länge von 390 Metern, die Länge der Strecke zwischen Frankeneck und Neidenfels hat der Landesbetrieb mit 620 Metern angegeben.