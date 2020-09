Wegen hoch gewachsener Büsche sind aktuell die Lichtsignalanlagen am Bahnübergang an der Kreisstraße 9 von der B39 kommend in Richtung Hambach erst sehr spät erkennbar. Darauf weist Leser Rüdiger Häffner hin. Ihm sei es kürzlich zweimal passiert, dass er an der Stelle mit dem Auto unvermittelt bremsen musste, weil er die Ampeln zu spät erkannt habe. Er fahre die Strecke seit 15 Jahren an jedem Arbeitstag, doch so „versteckt“ seien die Ampeln noch nicht gewesen. Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage mit, dass ein städtischer Streckenkontrolleur die Büsche alle drei Monate kontrolliert. Bei Bedarf würden sie zurückgeschnitten. Der Rückschnitt sei bereits veranlasst worden.