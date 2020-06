Der Brief sei eingegangen und werde der Ministerpräsidentin vorgelegt: Mit dieser Antwort hat das Büro von Malu Dreyer am Mittwoch auf eine RHEINPFALZ-Anfrage reagiert. Es geht um einen Brief, den der Vorsitzende des Fördervereins Freibad Hambach, Thomas Hocker, am 11. Juni an Dreyer geschrieben hatte.

Darin spricht er die aktuellen Corona-Hygieneregeln des Landes für Freibäder an, die öffnen wollen, es geht um den Interpretationsspielraum. Hambach würde nur dann öffnen, wenn sich Nutzen und Kosten so die Waage hielten, dass kein zusätzliches Defizit entsteht.

„Wir bitten um etwas Geduld und kommen zu gegebener Zeit auf den Förderverein zu“, so die unverbindliche Botschaft aus dem Dreyer-Büro. Ob das noch vor der neuen Corona-Verordnung sein wird und ob generell die Zeit noch ausreicht, um das Bad gegebenenfalls zu den Sommerferien doch öffnen zu können, ist folglich unklar. Das Neustadter Stadionbad startet derweil heute in die Saison. Für nächste Woche zumindest wird hochsommerliches Wetter erwartet.

Die Anzahl an Corona-Infektionen ist im Vergleich zum Dienstag in Neustadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße unverändert geblieben.