Wie kann sich Haßloch möglichst gut vor Hochwasser schützen? Darum dreht sich der zweite Bürgerworkshop am 10. Juli. Warum es so wichtig ist, möglichst viele Akteure einzubinden.

Der Klimawandel verursacht immer häufiger Starkregen und Hochwasser. Kommunen und Bürger sind bei Überflutungen von zum Teil großen Schäden betroffen. Auch in Haßloch führten große Wassermassen schon zu vollgelaufenen Kellern, Tiefgaragen oder Unterführungen, zuletzt im Juni 2021. Kommunen wollen sich mit Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten schützen, so auch in Haßloch – gemeinsam mit den Bürgern und in mehreren Schritten. Ziel ist es, einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln, dessen Bausteine von der Kommune und den Bürgern umgesetzt werden sollen.

Zusammen mit dem bereits 2018 beauftragten Planungsbüro Obermeyer aus Kaiserslautern arbeitet die Gemeindeverwaltung an dieser Aufgabe. Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist ein zentraler Pfeiler im Zuge der Erstellung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts. Daher fand im September 2022 ein erster Beteiligungsworkshop statt. Der zweite Bürgerworkshop ist für Montag, 10. Juli, terminiert und findet um 18 Uhr im großen Saal des Kulturvierecks in der Gillergasse statt. Alle interessierten Bürger sind zur Teilnahme eingeladen.

Bürger als „Experten des Alltags“

Beim ersten Workshop im vergangenen Jahr lag der inhaltliche Schwerpunkt auf den grundlegenden Aspekten der Starkregen- und Hochwasservorsorge. Eine zentrale Botschaft in den Ausführungen war, dass Hochwasserschutz eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Gemäß Wasserhaushaltsgesetz ist jede Person, die vom Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen zu treffen. Daher ist es laut Planungsbüro so wichtig, möglichst viele Akteure in das Thema mit einzubinden. Viele der Anwesenden beim ersten Workshop wurden ihrer Aufgabe als „Experten des Alltags“ gerecht und nannten Stellen, an denen es Probleme mit zu viel Wasser gab oder geben könnte.

Auch die Kommune könne Vorsorge treffen, so Doris Hässler-Kiefhaber beim ersten Bürgerworkshop. Sie empfahl zum Beispiel, neue Flächenversiegelungen zu vermeiden und bestehende Befestigungen zu entsiegeln. Dächer könnten begrünt werden, das Regenwasser könne dezentral versickern, Wasserspeicherflächen sollten erhalten werden anstatt nachverdichtend zu bebauen. Zur Vorsorge zähle auch, hochwasserresilient zu bauen, die Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr zu fördern und Evakuierungspläne zu erstellen.

Schwerpunkt liegt auf Vorsorge

Inzwischen hat das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität angeregt, den Begriff „Hochwasservorsorgekonzept“ zu verwenden. Der Schwerpunkt liegt demnach auf „Vorsorge“ und nicht auf „Schutz“. Das stellt eher technische Lösungen in den Vordergrund, die in der Regel später erfolgen. Hochwassergefahrenkarten und Starkregenkarten, die über das Geoportal Rheinland-Pfalz zur Verfügung stehen, zeigen das Gefährdungsportal für die einzelnen Orte. Für Haßloch müssen die Hochwassergefahrenkarten nach Abschluss der Rehbachverlegung noch neu berechnet werden.

Beim zweiten Bürgerworkshop am 10. Juli sollen die Hinweise, Erfahrungen und Bedenken von Bürgerseite nun konkreter beleuchtet werden, um letztlich auch im Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept Berücksichtigung zu finden. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Defizitanalyse vorgestellt und wird ein Überblick über mögliche Maßnahmen gegeben. Insbesondere Anregungen zur privaten Vorsorge stehen dabei im Vordergrund.

Land fördert Konzepte

Auch wer beim ersten Workshop nicht dabei war, kann sich ohne Probleme der Veranstaltung am 10. Juli anschließen. Neben Vertretern des Planungsbüros und des Fachbereiches Bauen und Umwelt der Gemeinde sind auch die Gemeindewerke und die Feuerwehr vertreten.

Das Land fördert sowohl die Erstellung von Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten durch ein Fachbüro mit bis zu 90 Prozent wie auch die Umsetzung der Maßnahmen, die im Hochwasservorsorge- und Starkregenkonzept beschlossen werden.