14 Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neustadt stehen ab Montag am Bürgertelefon all jenen zur Seite, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen und können, aber bei der Online-Terminvereinbarung des Landes Hilfe benötigen. Wie die Stadt am Freitagnachmittag informierte, ist das Bürgertelefon von Montag bis Freitag, 8.30 bis 16 Uhr, unter 06321/855-1891 erreichbar. Helfen kann auch Gemeindeschwester Stephanie Rößler, zum Beispiel beim Ausfüllen von Formularen und bei der Eingabe von Daten online. Sie ist unter 06321/855-1418 erreichbar. Hinzu kommt ein Fahrdienst zum Impfzentrum in der Speyerdorfer Straße: Wer eine kostenlose Hin- und/oder Rückfahrt benötigt, kann sie per E-Mail oder über das Bürgertelefon anmelden. Insgesamt konnten bisher laut Stadt in vier Neustadter Betreuungseinrichtungen rund 530 Menschen durch mobile Impfteams und im Impfzentrum über 1200 Menschen geimpft werden.

Schnelltests für Heimbesucher

Ab kommender Woche sollen außerdem Schnelltests für Besucher von Neustadter Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Testzentrum in der Speyerdorfer Straße angeboten werden. Dazu stimmen sich der Stadt zufolge derzeit das Marienhaus Klinikum Hetzelstift, das das Testcenter betreibt, und das Neustadter DRK ab. Gemäß der aktuell geltenden Landesverordnung sind Pflegeeinrichtungen verpflichtet, Mitarbeitende sowie Bewohner regelmäßig zu testen. Liegt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tages-Inzidenz (gemeldete Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) über dem Landesdurchschnitt, müssen auch die Besucher getestet werden. Am Freitag lag der Inzidenzwert im Landesschnitt bei 101,1, in Neustadt betrug er 118,3.

Mehr zum Thema