Der Weihnachtsmarkt wird geschlossen, der Rizzi-Sekt ist aber trotzdem zu haben. Darüber hat die Neustadter Bürgerstiftung informiert. Sie verkauft, wie berichtet, im Advent eine limitierte Sekt-Edition der Heim’schen Sektkellerei, die mit Etiketten des US-amerikanischen Künstlers James Rizzi versehen ist. Verkauft werden sollten die besonderen Tropfen auch auf dem Weihnachtsmarkt. Aber sofort sind sie, ebenso wie Rizzi-Gläser, täglich von 17.45 bis 18.30 Uhr am Rathaus zu haben, wo vom 1. bis 24. Dezember jeweils ein Rizzi-Fenster am Rathaus-Adventskalender geöffnet wird. Zudem werden Sekt und Gläser samstags von 11 bis 13 Uhr im Klemmhof-Pavillon von Gerhard Hofmann angeboten sowie in der städtischen Tourist-Info am Hetzelplatz. Der Erlös kommt der Arbeit der Bürgerstiftung zugute.