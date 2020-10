Von Ingrid Kirsch

Eine Tigerente aus Holz kommt am Samstag kurz vor 11 Uhr mit der S-Bahn am Neustadter Hauptbahnhof an. Von dort wird sie ihre Reise über Friedrichstraße, Kellereistraße und Marktstraße bis zum Marktplatz fortsetzen, begleitet von Mitgliedern der Bürgerstiftung. Sie will für ihren Adventskalender in den Rathausfenstern mit weihnachtlichen Motiven von Janosch werben.

Gefertigt wurde die Ente Anfang 2020: Am Eingang der Villa Weser in Neckargemünd wies sie auf eine Ausstellung des Galeristen Claus Petschmann hin. Gezeigt wurden Werke von Janosch, der für seine Kinderbücher und Bilder bekannt ist. An dieser erfolgreichen Ausstellung hatte wiederum der Neustadter Künstler Gerhard Hofmann mitgearbeitet. So kam er mit seinem Freund Petschmann auf die Idee, die Tigerente, 140 Zentimeter lang und 80 hoch, in Neustadt einzusetzen.

Kleinspenden würden helfen

Inzwischen hat die Bürgerstiftung Sponsoren für 20 der 24 großen Bilder gefunden, ein Bild kostet 1200 Euro. Die vier fehlenden würde sie gerne über Kleinspenden finanzieren. Ihr Ziel: Mit dem Adventskalenderfenster im Rathaus die Stimmung in der Stadt zu verbessern. Auch wenn der Weihnachtsmarkt nicht wie gewohnt veranstaltet werden kann: die tägliche kleine Zeremonie, die das jeweilige neu bebilderte und beleuchtete Fenster begleitet, soll für gute Laune sorgen, zumal sie auch nicht von Corona-Vorschriften beeinträchtigt wird. Alles spielt sich draußen und mit viel Abstand ab. Und die Tigerente ist natürlich immer dabei.