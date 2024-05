Vor der Wahl: Nach dem Rückzug von Ortsbürgermeister Reiner Koch wird Lindenberg einen neuen Ortschef bekommen. Zwei Kandidaten stellen sich zur Wahl: Carsten Kus (FWG) und Gerhard Mehl (SPD).

15 Jahre lang hat Reiner Koch (FWG) die Entwicklung Lindenbergs geprägt, nach seinem Rückzug haben die Lindenberger die Wahl zwischen zwei Männern, die im Ort keine Unbekannten sind: Carsten Kus (FWG) und Gerd Mehl (SPD).

Kus: Vor fünf Jahren zurückgekehrt

Carsten Kus (43) ist in Lindenberg groß geworden. Bis zu seinem 16. Lebensjahr lebte er hier, war unter anderem Messdiener und Kerwebu. Dann zog seine Familie nach Neustadt. Vor fünf Jahren jedoch suchte Kus, der verheiratet ist und eine 13-jährige Tochter hat , nach einem Haus, das sich als Mehrgenerationenhaus nutzen lässt. Und er wurde in Lindenberg fündig. Der Zufall wollte es, dass der Besitzer ein Bekannter aus seiner Jugend war. Und so kehrte der Lindenberger, der Elektrotechniker ist und als Produktmanager bei der Firma Mann+Hummel in Speyer arbeitet, in seine Heimatgemeinde zurück, wo er nun zusammen mit seinen Schwiegereltern in einem Haus lebt.

„Natürlich habe ich noch viele Leute gekannt“, erzählt Kus. Anschluss habe er aber auch bei verschiedenen Arbeitseinsätzen bekommen. Er sei einer, der anpacke, sagt er über sich selbst – „wie mein Nachbar Reiner Koch“. Er habe festgestellt, dass die FWG ziemlich viel im Ort mache und sei so in die Kommunalpolitik „hineingerutscht“. 2020 trat er der FWG bei und wurde außerdem Mitglied im Bauausschuss. Jetzt will er den nächsten Schritt machen.

„Mich verbindet viel mit unserer Dorfgemeinschaft“, erklärt er. Deshalb wolle er mit dafür sorgen, dass Lindenberg „liebenswert bleibt und noch lebenswerter wird“. Darüber hinaus sieht er in dem Amt des Ortsbürgermeisters für sich persönlich die Chance, sich weiterzuentwickeln. Mit 43 Jahren sei er beruflich angekommen und sehe sich an einem Punkt, an dem vieles zur Routine geworden sei. Die Kommunalpolitik umfasse viele interessante Themen, und die FWG sei ein „Super-Team“, mit dem es Spaß mache zu arbeiten. Mit Schulungen, die das Land für frisch gewählte Bürgermeister anbiete, könne er sich außerdem fortbilden. „Ich fühle mich der Herausforderung gewachsen“, fasst er zusammen.

Kus ist überzeugt: Trotz der schwierigen finanziellen Lage lässt sich etwas bewegen. Er setzt auf persönliches Engagement, Zuschüsse und Spenden. Ihm sei jedoch auch die Bedeutung von Gewerbesteuereinnahmen bewusst. Deshalb wolle er sich mit aller Kraft für eine Gewerbeansiedlung auf dem Gelände der früheren Papierfabrik Knoeckel & Schmidt einsetzen.

Mehl: In Sorge um finanzielle Lage

Gerd Mehl ist 60 Jahre alt und stammt ursprünglich aus der Koblenzer Gegend. Als er sieben Jahre alt war, zog seine Familie in die Pfalz. Mehl hat drei Ausbildungen absolviert: als technischer Zeichner für Heizung, Lüftung und Klima, als Tischler und einen Meisterkurs im Isolierhandwerk. „Ich wollte immer in den Ausbau hinein“, erklärt er. Mehl ist angestellt bei der Firma Felko Bau-System GmbH in Farchant bei Garmisch-Partenkirchen, ein Unternehmen, das Spezialbauteile herstellt, die für die Statik wichtig sind. Außerdem berät er als Sachverständiger Planer und Architekten, vor allem bei Projekten, bei denen keine Standardlösungen möglich sind. So war sein Rat auch bei der Erneuerung des Brandschutzes im Mannheimer Schloss gefragt.

Bei der Frage, ob er sich eine Kandidatur als Ortsbürgermeister vorstellen kann, sei er erst einmal in sich gegangen, erzählt er. Doch dann war ausschlaggebend: „Wenn keiner mehr bereit ist, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, funktioniert das System nicht mehr.“ Deshalb sagte er zu. Schließlich könne er viel Erfahrung einbringen, sowohl aufgrund seines Engagements als Ratsmitglied als auch aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit. Was den SPDler umtreibt, ist die finanzielle Lage Lindenbergs. „Das, was uns an Einnahmen bleibt, reicht nicht einmal zur Deckung der Pflichtausgaben“, sagt er. Es sei absehbar, dass der Schuldenberg in zehn Jahren wieder genauso hoch sei wie vor der jüngsten Entschuldung durch das Land Rheinland-Pfalz. Mit Dorfpatenschaften lasse sich möglicherweise dennoch ein bisschen etwas bewegen, hofft er. Weitere Steuererhöhungen lehne er ab.

Arbeit warte auf den neuen Ortschef auch in puncto Glasfaserausbau, sagt Mehl. Zur Erinnerung: In Lindenberg war im Juli 2020 der offizielle Startschuss des kreisweiten, geförderten Glasfaserausbaus. Doch schnelles Internet hat noch niemand in der Gemeinde. Parallel dazu stünden weitere wichtige Themen auf der Tagesordnung, so Mehl. Die Parksituation im Ort beispielsweise. Und die Bemühungen, einen Investor für das Gelände der alten Papierfabrik Knoeckel & Schmidt zu finden.

Mehl ist in zweiter Ehe verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn aus erster Ehe und ein dreijähriges Enkelkind. Zur Familie gehören außerdem zwei Kinder seiner Frau.

Was der neue Bürgermeister aus CDU-Sicht anpacken sollte

Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat (16 Sitze) tritt in Lindenberg neben FWG und SPD auch die CDU an. Wir fragten deren Spitzenkandidaten Hans-Werner Rey: Welches Thema soll der neue Bürgermeister als Erstes aufgreifen?

Hans-Werner Rey, CDU

Auf Grund der desolaten Finanzlage der Gemeinde wird es nicht möglich sein, neue kostenintensive Projekte, selbst mit Zuschüssen vom Land, anzugehen. Kreis und Land fordern einen eisernen Sparwillen und Erhöhungen der Gebühren und Steuern. Es muss trotz der katastrophalen Haushaltslage möglich sein, die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und notwendige Reparaturen durchzuführen.

So müssen beschädigte Gehwege, zum Teil verursacht durch die Verlegung von Kabeln für das schnelle Internet, saniert werden. Auch muss der Vorbereich der Trauerhalle kurzfristig fertig gestellt werden. Die Mauer Hauptstraße 63 sollte nach 16 Jahren und hohen Kosten endlich instandgesetzt werden. Die Parkplatzsituation muss verbessert werden und das unzulässige Parken im Dorf unterbunden werden.

Eine weitere Auflösung von Vereinen wäre fatal. Alle Vereine sollten daher bestmöglich unterstützt werden. 2021 ist der Ausbau der Spelzenackerstraße bautechnisch fertiggestellt worden. Der letzte Bescheid für Vorausleistungen wiederkehrender Ausbaubeiträge Spelzenacker wurde im April 2021 erhoben. Die Schlussabrechnung sollte nun endlich erfolgen.

Auch sollten, wie in der Vergangenheit üblich, regelmäßige Bürgermeistersprechstunden durchgeführt werden.