Die achtjährige Amtszeit des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG) Deidesheim, Peter Lubenau (CDU), endet am 30. April 2024. Wer künftig die Belange der VG lenken wird, entscheidet sich bei der Wahl am Sonntag, 5. November 2023. Diesen Termin hat der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung festgesetzt. Eine etwaige Stichwahl würde demnach am 19. November stattfinden. Inklusive der möglichen Stichwahl rechnet die Verwaltung mit Kosten von rund 10.000 Euro für den Druck der Stimmzettel, den Versand von Wahlbenachrichtigungen, Erfrischungsgelder für Wahlhelfer, Aufwendungen zur Datenverarbeitung sowie Versicherungsbeiträge.