In Esthal stehen zwei Namen auf dem Stimmzettel der Ortsbürgermeisterwahl: Gernot Kuhn (CDU) und Boris Uher (SPD). Der Sozialdemokrat fordert den Amtsinhaber heraus, Kuhn ist seit 2014 im Amt.

Seit Januar 2021 ist Gernot Kuhn (CDU) zweifacher Bürgermeister: hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambrecht und ehrenamtlicher Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Esthal. Der 49-jährige CDU-Politiker sieht in der Doppelfunktion viele Vorteile. „Es ergeben sich Synergien, weil man direkt vor Ort ist und die Termine besser abstimmen kann.“ Der zeitliche Aufwand sei zwar nicht unerheblich, „aber das weiß man ja vorher“. Als es im Vorfeld der Kandidatennominierung um die Frage ging, ob er noch einmal antrete, habe er seiner Partei deutlich gemacht, dass er nicht an seinem Stuhl klebe, berichtet Kuhn. Wenn jemand anderes den Finger gehoben hätte, wäre das für ihn völlig in Ordnung gewesen. Bekanntermaßen kam es anders, und Kuhn kandidiert nun für seine dritte Amtsperiode. Er bezeichnet das Amt als eine Herzensangelegenheit.

Kuhn: Bodenständig und heimatverbunden

In der Kommunalpolitik ist Kuhn seit 2004 aktiv. Vor seiner Wahl zum Verbandsbürgermeister arbeitete der gelernte Industriekaufmann viele Jahre lang beim Automobilzulieferer Auria Solutions GmbH in Lambrecht, Kuhn war zuständig für Ein- und Verkauf sowie für Logistik. Auria gab den Standort Lambrecht Mitte 2020 auf.

Kuhn , der verheiratet ist und zwei Kinder hat, charakterisiert sich selbst als bodenständig und heimatverbunden und sieht sich als Team-Mensch. „Wenn man etwas bewegen will, muss man die Menschen mitziehen können“, sagt er. Ein großes Thema sei derzeit die Kindertagesstätte, die erweitert werden muss. „Die Gemeinde übernimmt das Gebäude, die Kirche bleibt aber Trägerin der Einrichtung“, erklärt er. Der Vertrag werde demnächst unterschrieben. Aufgabe der Gemeinde sei es dann, für mehr Platz zu sorgen, denn die Anzahl der Kinder steige.

Auch die Dorferneuerung werde weiter auf der Tagesordnung stehen. Kuhn hofft, dass die Gemeinde in diesem Jahr einen Zuschussantrag für die Entwicklung des Dorfzentrums in der ehemaligen Sparkasse auf den Weg bringt. Dort soll der große Raum zu einem immer zugänglichen Treffpunkt werden, und mit einem Regiomaten und einer Kaffeemaschine ausgestattet werden. Die Planungen laufen schon seit einer ganzen Weile.

Uher: Angetan von regem Dorfleben

Boris Uher (SPD), 48 Jahre alt, lebt seit 2008 in Esthal. Der Eisenbahner, der aus Kaiserslautern stammt, ist derzeit bei der DB Regio Mitte stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats für den Wahlbezirk Rhein-Neckar. Als solcher ist er für 1400 Mitarbeiter zuständig, unter anderem Lok-Führer, Kundenbetreuer, Mitarbeiter von zwei Werkstätten und Verwaltungspersonal.

Uher lebte zehn Jahre in Mannheim, bis es ihn wieder zurückzog in die Pfalz – und er auch ein bisschen mehr Ruhe suchte. „Eine größere Stadt ist in einem bestimmten Alter toll, aber irgendwann reicht es dann auch“, sagt er. Dass die Wahl des Wohnorts auf Esthal fiel, hing damit zusammen, dass er dort eine passende Wohnung fand: nicht zu klein und dennoch bezahlbar. Eine Stunde pendeln, fand er in Ordnung. „Natürlich war es eine Umstellung, aber ich habe es nie bereut“, erzählt Uher. Was ihm gefalle in dem Ort, sei das rege Dorfleben, das aktive Vereinsleben und der hohe ehrenamtliche Einsatz vieler Bürger. Er selbst ist Mitglied im Pfälzerwald-Verein und engagiert sich im Hüttendienst der Wolfsschluchthütte.

2019 Einzug in Gemeinderat

knapp verpasst

Seit 2017 nun bringt Uher sich in der Kommunalpolitik ein. Bei der Wahl 2019 verpasste der Sozialdemokrat den Einzug in den Gemeinderat nur knapp: Er stand auf Platz 5, die SPD erhielt vier Sitze. Die Arbeit im Rat verfolgte er dennoch genau, unter anderem auch bei regelmäßigen Treffen mit der Fraktion. Im Rat werde konstruktiv und parteiübergreifend gearbeitet, lobt er. Dennoch gibt es Punkte, die er anders sieht als die derzeitige CDU-Mehrheit. So findet er, dass die Kommune, die die Trägerschaft über das Kita-Gebäude übernommen hat, auch die Trägerschaft über den Betrieb übernehmen sollte. „Wer die Pflichten für den Bau hat, sollte auch ein Mitspracherecht beim Personal haben“, argumentiert er. Beim Projekt Dorfzentrum in der ehemaligen Sparkasse vermisse er noch ein Gesamtkonzept, das für mehr Leben sorgt. Den Raum einfach mit einem Regiomaten und einer Kaffeemaschine zu bestücken, sei ihm zu unpersönlich.

Ihm sei außerdem wichtig, dass die Bürger nicht zu stark durch wiederkehrende Ausbaubeiträge belastet werden, betont Uher. Man müsse Straßensanierungen auch einmal aussetzen oder zurückstellen, um die Gesamtbelastung der Bürger im Rahmen zu halten.

Uher, der mit dem Spitzenkandidaten der Grünen, Rene Löwe, verheiratet ist, will den Esthalern eine Alternative bieten. Der Ort sei zwar katholisch geprägt, doch er erlebe ihn als aufgeschlossen und offen.

FWG und Grüne zur Zukunft Esthals

Neben CDU und SPD treten in Esthal auch die Grünen und die FWG für den Gemeinderat (16 Sitze) an. Wir wollten von deren Spitzenkandidaten wissen: Wie soll Esthal fit gemacht werden für die Zukunft?

Jürgen Kern, FWG

Das ist keine leichte Aufgabe, gerade im Hinblick auf den angespannten Finanzhaushalt. Herausfordernd - auch aufgrund der von den Bürgerinnen und Bürgern erhobenen Beiträge - ist der Straßenausbau, der vorausschauend zukünftige Anforderungen an Stromversorgung und fortschreitende Digitalisierung berücksichtigen sollte. Denn sichere Stromversorgung, verbunden mit lukrativen Angeboten wäre ein Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie der VG bis 2030. Des Weiteren sind Freizeitmöglichkeiten für alle anzubieten: außer den Spielplätzen für Kinder, auch ein Bolzplatz mit Rückzugsmöglichkeit für Jugendliche. Treffpunkte jeglicher Art für Bürger und Vereine werden gleichermaßen benötigt. Gerade für das ehemalige Sparkassengebäude wie auch das Umfeld am Bürgerhaus sind passende Nutzungskonzepte gut zu überlegen und zu planen. Grundsätzlich können wir die Zukunft nur gemeinsam gestalten. Und das ist nicht nur eine Sache der Finanzen, sondern auch in immer wichtigerem Maße des Umgangs miteinander: vernünftig, fair, respektvoll und frei von extremistischen Ansichten.

Rene Löwe, Grüne

Esthal soll fit gemacht werden für die Zukunft, indem es klimaneutral wird. Wir möchten erneuerbare Energien fördern mit Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel der Waldfesthalle, als Genossenschaftsmodell mit Bürgerbeteiligung. Dies stärkt die lokale Wirtschaft und fördert die Gemeinschaftsbeteiligung. Des weiteren möchten wir die kommunale Wärmeplanung vorantreiben, um rechtzeitig auf umweltfreundliche Wärmegewinnung umzusteigen. Ein weiteres Ziel ist es, den öffentlichen Nahverkehr zu erhalten und weiter auszubauen. Auch die Errichtung einer Mitfahrbank an der Bushaltestelle Ortsausgang und die Einrichtung einer „Mitfahr-App“ verbessern die Mobilität vor Ort. Außerdem liegt uns noch die Planung und Errichtung eines vollwertigen Radweges in Richtung Frankeneck/Lambrecht sehr am Herzen. Weitere Themen sind der Ausbau und die Erhaltung/Pflege von Grünflächen und natürlichen Habitaten, insbesondere Streuobstwiesen als bedeutende Biotope.