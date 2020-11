Die Entscheidung, wer neuer Bürgermeister wird, fällt erst bei der Stichwahl am 22. November. Im ersten Wahlgang am Sonntag erreichte Tobias Meyer (CDU) mit 47,9 Prozent die meisten Stimmen, verfehlte aber die notwendige absolute Mehrheit knapp. Bei der Stichwahl tritt er gegen Ralf Trösch (SPD) an, der auf 33,4 Prozent kam. Peter Stuhlfauth (AfD) erreichte 18,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,4 Prozent.