Einstimmig hat der Stadtrat am Dienstagabend zugestimmt, dass Bürgermeister Stefan Ulrich ab 1. Mai in die Besoldungsgruppe B4 aufrückt. Das monatliche Grundgehalt liegt dort laut Landesamt für Finanzen bei rund 9317 Euro. Stefan Ulrich ist seit zwei Jahren Bürgermeister der Stadt Neustadt, bisher war er in der niedrigeren Gehaltsstufe B3 (aktuell rund 8800 Euro im Monat) eingestuft. Wie Oberbürgermeister Marc Weigel erläuterte, ist nach zwei Jahren die Höherstufung möglich. Der Stadtrat folgte dem Vorschlag einstimmig und ohne Aussprache. Den Moment nutzte Weigel zudem für „einen persönlichen Dank für die sehr gute Arbeit von Bürgermeister Ulrich“. Für diese Bemerkung gab es viel Applaus vom Stadtrat.