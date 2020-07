Haßlochs Bürgermeister Lothar Lorch (CDU) scheidet am 15. August aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig seinem Amt. Das hat 63-Jährige, der seit 2013 Ortschef ist, am Mittwoch bekannt gegeben. Seit Lorch im Dezember 2019 einen Herzinfarkt erlitten hatte, war er krankgeschrieben. Seine Amtsgeschäfte führt seitdem der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU). Die Wahl eines Nachfolgers wird voraussichtlich am 8. November stattfinden. Gemeindeverwaltung und Kreisverwaltung haben sich darüber abgestimmt, weil an diesem Tag bereits der Bad Dürkheimer Landrat gewählt wird. Der Gemeinderat muss diesem Termin noch zustimmen. Hier lesen Sie mehr.