Vom 13. bis 15. Juni werden erneut Bürgerkarten für den Holiday Park ausgegeben. Das teilt die Gemeinde mit.

Die Bürgerkarten für den Holiday Park wurden bereits in der Zeit vom 21. Februar bis 21. März ausgestellt. Da nicht alle Haßlocher den Termin wahrnehmen konnten, gibt es nun einen zweiten. Die Ausgabe erfolgt zu den offiziellen Öffnungszeiten des Bürgerbüros am Montag und Dienstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch von 8 bis 12 Uhr.

Für die Ausstellung der Karten werden erneut zwei Möglichkeiten angeboten: Im Außenbereich des Bürgerbüros werden im Ausgabezeitraum rechts neben dem Eingang zwei Frischluftschalter eingerichtet. Ein kurzer Gang durch die Einfahrt führt zum ehemaligen Abteilungsleiterzimmer, über das die Mitarbeiter aus dem Fenster heraus die Bürgerkarten ausstellen. Auf diese Weise bilden sich keine allzu großen Menschenmassen in den Innenräumen des Bürgerbüros.

Keine Zustellung über Amtsboten

Darüber hinaus können die für die Ausstellung benötigten Unterlagen auch in den Briefkasten des Bürgerbüros eingeworfen werden. Das Team des Bürgerbüros kümmert sich dann binnen einer Woche um die Ausstellung. Allerdings müssen die über Einwurf beantragten Karten auch wieder abgeholt werden. „Eine Zustellung über unseren Amtsboten wie im vergangenen Jahr war lediglich eine corona-bedingte Ausnahme“, so Meyer weiter.

Die Bürgerkarten sind nur für Bürger mit Erstwohnsitz in Haßloch. Für die Ausstellung sind ein Ausweisdokument sowie ein aktuelles Passbild, das nicht älter sein sollte als zwei Jahre, mitzubringen. Falls das Bild vom Vorjahr verwendet werden soll, bittet das Bürgerbüro darum, dieses zuvor von der alten Karte zu lösen. Die Bürgerkarte berechtigt zum unentgeltlichen Besuch des Holiday Parks. Bei Missbrauch wird die Karte vom Holiday Park eingezogen, und es gibt keinen Ersatz.